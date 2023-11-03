Резкие перемены: синоптики озвучили прогноз на ноябрь
- 13:00 3 ноября
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- Служба новостей
Согласно прогнозу погоды на ноябрь, в первые 10 дней месяца в Республике Коми ожидается нестабильная температура. С 6 по 7 ноября ожидается интенсивное потепление до +3...+7 градусов, на северо-востоке до 0...+2 градуса Цельсия. Метеорологи предупреждают о возможных обильных осадках в виде мокрого снега и дождя.
После 10 ноября температура будет приближаться к норме, а к концу месяца ожидается ее снижение. В течение большей части месяца дневные температуры будут колебаться в пределах -3...-8 градусов, а ночные температуры составят -8...-15 градусов. В отдельные дни возможны еще более низкие значения: -12...-17 градусов днем и -18...-25 градусов ночью. На реках Коми до конца второй декады месяца продолжится образование ледостава.
Это прогноз погоды, и стоит отметить, что реальные погодные условия могут немного отличаться от прогноза, поэтому рекомендуется следить за местными метеорологическими сообщениями для получения самой актуальной информации.
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