В Коми за дискредитацию ВС РФ осудили 27 человек

С начала 2023 года в Коми сотрудниками полиции было составлено 27 административных материалов в отношении граждан, чьи публичные действия были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В одном из случаев, в Прилузском районе, местный житель 1980 года рождения выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении этого мужчины был составлен административный протокол по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Согласно статье 20.3.3, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах защиты Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, являются правонарушением.