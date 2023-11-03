В Коми за дискредитацию ВС РФ осудили 27 человек
- 10:30 3 ноября
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- Служба новостей
С начала 2023 года в Коми сотрудниками полиции было составлено 27 административных материалов в отношении граждан, чьи публичные действия были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В одном из случаев, в Прилузском районе, местный житель 1980 года рождения выкрикивал лозунги, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении этого мужчины был составлен административный протокол по статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Согласно статье 20.3.3, публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах защиты Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, являются правонарушением.
Прилузский районный суд рассмотрел представленные полицией материалы и назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей. Всего судами было рассмотрено 27 материалов, предоставленных полицией. Все граждане были признаны виновными в совершении правонарушений, и каждому из них было назначено наказание в виде штрафа. Общая сумма наложенных штрафов составила 843 000 рублей.
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