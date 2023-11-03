Жители Коми за месяц потратили на кафе и рестораны 1,3 миллиарда рублей

Согласно докладу Комистата о социально-экономическом положении в Республике Коми за январь-сентябрь 2023 года, жители региона потратили около 1,3 миллиарда рублей в кафе, столовых, барах и ресторанах в сентябре.

По сравнению с прошлым годом, траты населения на питание в общепитах снизились на 3% в сопоставимых ценах. Весной этого года сумма потраченных средств была такой же.