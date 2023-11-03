Жители Коми за месяц потратили на кафе и рестораны 1,3 миллиарда рублей
- 09:15 3 ноября
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- Служба новостей
Согласно докладу Комистата о социально-экономическом положении в Республике Коми за январь-сентябрь 2023 года, жители региона потратили около 1,3 миллиарда рублей в кафе, столовых, барах и ресторанах в сентябре.
По сравнению с прошлым годом, траты населения на питание в общепитах снизились на 3% в сопоставимых ценах. Весной этого года сумма потраченных средств была такой же.
Согласно данным, стоимость одного приема пищи вне дома составляет в среднем 4 тысячи рублей. Завтрак в кофейне с гамбургером и кофе обойдется примерно в 224 рубля, обед в столовой будет стоить 413 рублей, а самым дорогим будет ужин, стоимостью 3 360 рублей.
Также отмечается, что в сентябре 2023 года жители Коми получили платные услуги на общую сумму 4,9 миллиарда рублей, что на 1,5% меньше, чем в сентябре 2022 года в сопоставимых ценах, пишет "Комиинформ".
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