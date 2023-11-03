Ударил 28 раз ножом и выбросил на мороз: в Воркуте за покушение на убийство осудили ревнивца

В Воркуте осудили 36-летнено местного жителя, который из ревности едва не убил приятеля. Подробности преступления рассказали в региональной Прокуратуре. В феврале 2023 года горожанин выпивал в компании своего приятеля и знакомой. Приятель уснул, а проснувшись понял, что его "собутыльники" уединились. Мужчина высказал нелицеприятные вещи в адрес пары, но, остыв, обнял женщину.

Соперника не на шутку разозлило поведение знакомого. Тогда он взял газобаллонный пистолет и трижды выстрелил в голову потерпевшему. А после схватил нож и нанес ему не менее 28 ударов по всему телу. Израненное тело жертвы злоумышленник вытащил на улицу в холод, чтобы тот погиб.

Тем не менее на счастье потерпевшего его жизнь спасли медики "скорой", которые оказали первую помощь и оперативно доставили пациента в больницу.