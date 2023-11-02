Жителей Коми приглашают поддержать полицейского из Ухты в финале "Народного участкового"
- 11:00 2 ноября
- 12+
- Служба новостей
13-й всероссийский конкурс "Народный участковый" - 2023 подошел к финалу. 2 ноября голосование покажет, кто станет победителем и МВд Коми приглашает жителей региона поддержать своего земляка из Ухты, который тоже принимает в нем участие.
Республику Коми представляет Сергей Алищук. Все желающие могут проголосовать и поддержать его до 10 ноября текущего года по этой ссылке.
Церемония награждения победителя и призеров конкурса, по традиции, будет приурочена ко Дню участковых уполномоченных полиции, который отмечается 17 ноября. В этом году службе участковых полицейских исполняется 100 лет со дня образования, и это будет особенно торжественное событие.
Напомним, сергей служит в полиции с 2019 года. В Ухте работает с начала 2023-го. На его участке проживает более 4,5 тысяч человек. За этот небольшой срок он уже раскрывал и сопровождал как административные, так и уголовные преступления. Всего за 10 месяцев 2023 года он передал на возбуждение около 40 уголовных дел, составил более 60 административных материалов и рассмотрел больше 900 жалоб и заявлений граждан.
...