Жителей Коми приглашают поддержать полицейского из Ухты в финале "Народного участкового"

13-й всероссийский конкурс "Народный участковый" - 2023 подошел к финалу. 2 ноября голосование покажет, кто станет победителем и МВд Коми приглашает жителей региона поддержать своего земляка из Ухты, который тоже принимает в нем участие.

Республику Коми представляет Сергей Алищук. Все желающие могут проголосовать и поддержать его до 10 ноября текущего года по этой ссылке.