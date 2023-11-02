Сыктывкарцам рассказали, как длинные выходные повлияют на выплату детских пособий
- 10:30 2 ноября
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- Служба новостей
Из-за празднования Дня народного единства некоторые детские пособия будут выплачены заранее. В связи с тем, что ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет выпадает на выходной день, семьям стоит ожидать поступления средств за октябрь уже 3-го ноября, вместо обычной даты выплаты - 5 ноября.
Кроме того, 3 ноября семьи получат другие ежемесячные пособия, такие как единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также ежемесячное пособие на ребенка для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за октябрь будет выплачено 8 ноября для работающих родителей. Отделения почтовой связи будут доставлять указанные пособия в соответствии с графиком выплат, и ожидается, что они будут доставлены до 25 ноября.
Напоминаем, что выплаты производятся в новом месяце за предыдущий месяц. Например, в ноябре будет выплачено пособие за октябрь, в декабре - за ноябрь и так далее. Средства перечисляются в течение рабочего дня, поэтому ожидается, что зачисления будут завершены до конца рабочего дня.
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