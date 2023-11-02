Сыктывкарцам рассказали, как длинные выходные повлияют на выплату детских пособий

Из-за празднования Дня народного единства некоторые детские пособия будут выплачены заранее. В связи с тем, что ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет выпадает на выходной день, семьям стоит ожидать поступления средств за октябрь уже 3-го ноября, вместо обычной даты выплаты - 5 ноября.

Кроме того, 3 ноября семьи получат другие ежемесячные пособия, такие как единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также ежемесячное пособие на ребенка для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.