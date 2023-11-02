Воркутинка на семь лет отправится в колонию за убийство знакомого

В Воркуте осудили горожанку, которая зарезала своего знакомого. Детали преступления рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как уточняется в материалах дела, в январе 2023 года, компания из двух мужчин и женщины отдыхала в одной квартире и выпивала. В какой-то момент рядовой разговор обернулся скандалом. Один из горожан схватил нож и накинулся на своего оппонента, вонзив лезвие в предплечье жертвы. Его спутница решила поддержать приятеля и также схватилась за нож. Тогда раненный потерпевший для спасения жизни выбежал в подъезд. Но преступницу это не остановило. Она кинулась вслед за потерпевшим, догнала его и вонзила нож в область брюшной полости. Окровавленное тело мужчины обнаружили медики. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента, но спасти его так и не удалось.