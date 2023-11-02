В Сыктывкаре из-за неисправности самолета пассажиры больше 10 часов ожидают рейс в аэропорту
- 08:00 2 ноября
- 0+
- Татьяна Зубова
Очевидцы сообщают, что из-за неисправности самолета рейса "Сыктывкар-Минеральные воды" пассажиры провели всю ночь в аэропорту и так никуда и не вылетели.
Самолет должен был отправиться еще вчера, 1 ноября, в 20.00. После появилось сообщение, что рейс переносят на 3.20, далее - на 4.00 и 4.40. В итоге самолет, на котором должны были вылететь пассажиры, приземлился лишь в 5.30. В 6:05 пассажиры были в салоне.
"Он (самолет) разогнался для взлета, потом резко передумал взлетать, и мы вернулись на стоянку", - рассказывает сыктывкарка.
Людей вернули в аэропорт и объявили, что рейс откладывается вновь на неопределенный срок. Сыктывкарцам предложили отправиться по домам, остальными обещали предоставить гостиницу. Однако спустя еще полчаса появилась информация, что рейс все-таки состоится. Для этого в столицу региона направили другой (исправный) самолет из Москвы.
...