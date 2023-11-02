В Сыктывкаре из-за неисправности самолета пассажиры больше 10 часов ожидают рейс в аэропорту

Очевидцы сообщают, что из-за неисправности самолета рейса "Сыктывкар-Минеральные воды" пассажиры провели всю ночь в аэропорту и так никуда и не вылетели.

Самолет должен был отправиться еще вчера, 1 ноября, в 20.00. После появилось сообщение, что рейс переносят на 3.20, далее - на 4.00 и 4.40. В итоге самолет, на котором должны были вылететь пассажиры, приземлился лишь в 5.30. В 6:05 пассажиры были в салоне.