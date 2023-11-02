В Коми женщина не стала выплачивать задолженность по кредиту, и суд ее поддержал

В Сосногорске местная жительница через суд выиграла право не выплачивать задолженность по кредиту и начисленные проценты. Общая сумма долга составила 56 290 рублей. В пресс-службе судов Республики Коми рассказали подробности дела.

Как пояснили в ведомстве, олин из банков региона направил исковое заявление в суд с требованием списать со своей клиентки задолженность по кредиту 23 321, 35 рублей, а также начисленные проценты 32 968, 67 рублей.