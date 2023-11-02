В Коми женщина не стала выплачивать задолженность по кредиту, и суд ее поддержал
- 06:30 2 ноября
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске местная жительница через суд выиграла право не выплачивать задолженность по кредиту и начисленные проценты. Общая сумма долга составила 56 290 рублей. В пресс-службе судов Республики Коми рассказали подробности дела.
Как пояснили в ведомстве, олин из банков региона направил исковое заявление в суд с требованием списать со своей клиентки задолженность по кредиту 23 321, 35 рублей, а также начисленные проценты 32 968, 67 рублей.
Сама ответчица не явилась на судебное заседание. Тогда решением судьи с должниц взыскали заявленные денежные средства, а также госпошлину чуть меньше тысячи рублей.
Позднее горожанка обратилась в Арбитражный суд с требованием отменить решение и вернуть ей деньги. Она предоставила доказательства того, что при подаче заявления банк пропустил сроки исковой давности, а закон на стороне ответчицы. И требования финансовой организации должны быть оставлены без удовлетворения.
Суд поддержал ответчицу, взыскания задолженности не произошло. Решение пока не вступило в законную силу.
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