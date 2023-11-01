Погибший на СВО пес Сармат стал героем документального фильма

В ближайшее время жители Коми смогут насладиться просмотром нового документального фильма, который рассказывает историю сыктывкарского пса-героя по имени Сармат и его хозяина, ветерана патрульно-постовой службы Андрея Мухина. Этот удивительный эпизод является частью веб-сериала под названием "Рассказы о настоящих героях" и получил название "Верность больше жизни: история Андрея и Сармата". Проект веб-сериала поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и эпизод с Андреем Мухиным и Сарматом станет пятым по счету.

Андрей Мухин, житель Сыктывкара, вместе со своим верным псом Сарматом дважды ездил в зону СВО. Он служил в добровольческом штурмовом батальоне "Барс 1". Во время первой поездки Андрей выполнял обязанности как военнослужащий, так и кинолог. Сармат также был многофункциональным псом, выполняя роль охранника, психолога и неофициального талисмана подразделения.