Погибший на СВО пес Сармат стал героем документального фильма
- 20:30 1 ноября
- 6+
- Иван Огурцов
В соцсетях опубликовали трейлер документального фильма о пушистом герое из Сыктывкара
В ближайшее время жители Коми смогут насладиться просмотром нового документального фильма, который рассказывает историю сыктывкарского пса-героя по имени Сармат и его хозяина, ветерана патрульно-постовой службы Андрея Мухина. Этот удивительный эпизод является частью веб-сериала под названием "Рассказы о настоящих героях" и получил название "Верность больше жизни: история Андрея и Сармата". Проект веб-сериала поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и эпизод с Андреем Мухиным и Сарматом станет пятым по счету.
Андрей Мухин, житель Сыктывкара, вместе со своим верным псом Сарматом дважды ездил в зону СВО. Он служил в добровольческом штурмовом батальоне "Барс 1". Во время первой поездки Андрей выполнял обязанности как военнослужащий, так и кинолог. Сармат также был многофункциональным псом, выполняя роль охранника, психолога и неофициального талисмана подразделения.
К сожалению, вторая поездка стала последней для Сармата. Он погиб, защищая своего хозяина. Похороны пса-героя прошли с воинскими почестями в 30 километрах от Изюма. Впоследствии Сармат был признан "Народным героем" на премии "Мой ласковый и нужный зверь", получив поддержку 211 тысяч голосов во время голосования. В основной категории конкурса пес-герой занял второе место. Награды были вручены хозяину Сармата, Андрею Мухину.
В сентябре в поселке Первомайский Сысольского района был установлен памятник Сармату. Этот памятник стал символом отваги и преданности пса-героя. Жители и посетители смогут прийти и почтить память Сармата, который верно служил Родине и своему хозяину.
Документальный фильм о жизни и подвигах Андрея Мухина и его пса-героя Сармата позволит зрителям более подробно узнать об их истории и почувствовать их дух патриотизма и преданности. Фильм также подчеркнет важность службы военнослужащих и их надежных партнеров на четырех лапах, которые часто становятся настоящими героями во время службы.
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