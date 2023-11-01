Как получить детские путевки за счет Соцфонда в Коми: все, что нужно знать

Как получить детские путевки за счет Соцфонда? Жителям Коми подробно рассказали, что для этого необходимо. Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний может быть предоставлена ребенку-инвалиду в составе набора социальных услуг. При условии, что вы не отказывались от его получения.



Если же вы ранее отказались от НСУ, нужно подать в СФР заявление о возобновлении получения НСУ в срок до 1 октября. Тогда со следующего года вам возобновят предоставление НСУ и можно будет обратиться за путевкой.



Как получить путевку в составе НСУ



Получите медицинскую справку для получения путевки — для этого нужно обратиться в свою поликлинику и иметь соответствующие медицинские показания.



Представьте документы в территориальный орган СФР — нужно представить в СФР по месту жительства ребенка-инвалида комплект необходимых документов, включая:

заявление;

справку для получения путевки;

паспорт заявителя.

Документы можно представить в СФР лично или через МФЦ (если с МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и МФЦ предоставляет соответствующую услугу) или направить их по почте, или подать на Госуслугах.