Как получить детские путевки за счет Соцфонда в Коми: все, что нужно знать
- 13:00 1 ноября
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- Служба новостей
Как получить детские путевки за счет Соцфонда? Жителям Коми подробно рассказали, что для этого необходимо. Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний может быть предоставлена ребенку-инвалиду в составе набора социальных услуг. При условии, что вы не отказывались от его получения.
Если же вы ранее отказались от НСУ, нужно подать в СФР заявление о возобновлении получения НСУ в срок до 1 октября. Тогда со следующего года вам возобновят предоставление НСУ и можно будет обратиться за путевкой.
Как получить путевку в составе НСУ
Получите медицинскую справку для получения путевки — для этого нужно обратиться в свою поликлинику и иметь соответствующие медицинские показания.
Представьте документы в территориальный орган СФР — нужно представить в СФР по месту жительства ребенка-инвалида комплект необходимых документов, включая:
- заявление;
- справку для получения путевки;
- паспорт заявителя.
Документы можно представить в СФР лично или через МФЦ (если с МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и МФЦ предоставляет соответствующую услугу) или направить их по почте, или подать на Госуслугах.
Если вы подаете документы лично в СФР, попросите выдать вам копию заявления с отметкой о принятии, с указанием даты и времени приема заявления и документов и подписью должностного лица, принявшего указанные документы.
Получите соответствующее уведомление — не позднее 10 дней с момента поступления заявления и необходимых документов вам сообщат о регистрации вашего заявления с указанием даты регистрации и регистрационного номера, а также уведомят об учете заявления в электронной очереди на получение санаторно-курортной путевки либо об отказе.
Получите путевку на санаторно-курортное лечение — выдают путевки с учетом очереди в СФР по месту жительства заявителя.
Путевка на санаторно-курортное лечение должна быть выдана заблаговременно, не позднее чем за 18 календарных дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортную организацию.
Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение предоставляются также специальные талоны и (или) именные направления.
После получения санаторно-курортной путевки, но не ранее чем за два календарных месяца до начала срока ее действия необходимо получить санаторно-курортную карту для ребенка.
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках НСУ в санаторно-курортной организации для детей-инвалидов составляет 21 день, а при заболеваниях и последствиях травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.
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