В Коми поймали “банду” из соцработников и полицейских, которые их прикрывали

В Усть-Вымском районе Коми расследуется дело о краже у пенсионера. В ней замешаны две соцработницы и полицейские. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

В рамках дела ведется расследование двух уголовных дел в отношении двух социальных работников, которым предъявляются обвинения в хищении чужого имущества в особо крупном размере.