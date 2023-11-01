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В Коми поймали “банду” из соцработников и полицейских, которые их прикрывали

В Коми поймали “банду” из соцработников и полицейских, которые их прикрывали

В Усть-Вымском районе Коми расследуется дело о краже у пенсионера. В ней замешаны две соцработницы и полицейские. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

В рамках дела ведется расследование двух уголовных дел в отношении двух социальных работников, которым предъявляются обвинения в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, две сводные сестры, которые являются социальными работниками, обокрали  71-летнего местного жителя в особо крупном размере. После того, как глава сельского поселения узнала о происшествии, она подала соответствующее заявление в полицию в интересах потерпевшего. Злоумышленницы обратились за помощью к знакомым полицейским, которые совместно с ними предприняли действия с целью скрыть преступление.

В отношении социального работника и сотрудников полиции было принято решение о заключении их под стражу в качестве меры пресечения. Одна из женщин, также являющаяся социальным работником, уже находится под стражей.

Сотрудники Следственного комитета совместно с полицией и ФСБ проводят следственные и процессуальные действия по уголовным делам с целью собрать доказательства. Расследование продолжается.

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