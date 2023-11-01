Чиновникам в Коми увеличат оклады

С 1 ноября произойдет индексация в размере 5, 5% и повышение окладов государственных служащих в республике Коми. Об этом сообщили в Министерстве финансов региона. Также были выделены средства в размере 1, 2 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетных работников, пишет БНК.

Глава республики Коми, Владимир Уйба, подписал указ, согласно которому месячные оклады государственных служащих будут увеличены на 1, 055 раза с 1 ноября 2023 года. В указе перечислены категории работников, которым будут повышены оклады, включая государственных гражданских служащих и работников с различными классными чинами.