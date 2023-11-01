Чиновникам в Коми увеличат оклады
- 10:30 1 ноября
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- Служба новостей
С 1 ноября произойдет индексация в размере 5, 5% и повышение окладов государственных служащих в республике Коми. Об этом сообщили в Министерстве финансов региона. Также были выделены средства в размере 1, 2 миллиарда рублей на повышение оплаты труда бюджетных работников, пишет БНК.
Глава республики Коми, Владимир Уйба, подписал указ, согласно которому месячные оклады государственных служащих будут увеличены на 1, 055 раза с 1 ноября 2023 года. В указе перечислены категории работников, которым будут повышены оклады, включая государственных гражданских служащих и работников с различными классными чинами.
Предыдущее повышение окладов произошло 1 июля 2022 года, когда они были увеличены на 10%.
Согласно информации Минфина Коми, выделенные средства в размере 1, 2 миллиарда рублей будут направлены на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.
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