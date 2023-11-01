Усинец хотел купить квартиру в Турции и потерял больше пяти миллионов рублей

В Усинске 56-летний горожанин обогатил мошенников на 5,2 миллиона рублей. Такую информацию предоставили в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточнили в ведомстве, в дежурную часть полиции обратился местный житель и заявил, что стал жертвой обмана, потеряв при этом больше пяти миллионов рублей. Мужчина решил приобрести себе квартиру в Аланье (Турция). На сайте недвижимости он нашел подходящее объявление и оставил свои контакты. Позднее ему позвонил подставной специалист по недвижимости и пригласил на просмотр жилья.