Усинец хотел купить квартиру в Турции и потерял больше пяти миллионов рублей
- 09:00 1 ноября
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- Татьяна Зубова
В Усинске 56-летний горожанин обогатил мошенников на 5,2 миллиона рублей. Такую информацию предоставили в пресс-службе МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, в дежурную часть полиции обратился местный житель и заявил, что стал жертвой обмана, потеряв при этом больше пяти миллионов рублей. Мужчина решил приобрести себе квартиру в Аланье (Турция). На сайте недвижимости он нашел подходящее объявление и оставил свои контакты. Позднее ему позвонил подставной специалист по недвижимости и пригласил на просмотр жилья.
Чтобы не везти наличными крупную сумму денег, компания любезно предложила своему клиенту перевести средства на электронный кошелек. После агенты убедили горожанина, что при зачислении возникли технические помехи, и выведали у того контрольную фразу для восстановления пароля от виртуального счета. Далее злоумышленники перевели всю сумму на свои счета, а мужчину убедили во временной блокировке электронного кошелька.
Когда мошенники заявили, что для разблокировки счета требуется оформить зеркальный кредит, обманутый воркутинец понял, в чем дело.
По данному факту заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
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