Бывшие вернутся, предатели уйдут: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Тамара Глоба обещает, что ноябрь не будет спокойным месяцем. Ожидается обострение военных действий и активизация событий, которые затронут все сферы общественной и политической жизни. Как изменится жизнь каждого знака зодиака, читайте в новом прогнозе астролога, starhit.ru. Овен Все рожденные под этим знаком должны быть внимательными к своим тратам, беречь свое имущество и быть осторожными на дорогах, особенно в первой половине месяца. Вторая половина принесет переговоры, сотрудничество с дальними партнерами и, возможно, неплохую прибыль. Также в конце месяца для вас откроются перспективы вдали от дома. Здесь проявятся и отношения с прежними партнерами, и дела, которые касаются семьи. Весь месяц вы будете помогать близким людям.

Телец В ноябре от вас потребуются усидчивость, терпение, внимательность к работе, что укрепит ваши отношения с друзьями и старшими коллегами. Вторая половина месяца откроет для вас потрясающие возможности и перспективы. Придут события, которые дадут вам возможность проявить себя. Значительные перемены, несмотря на их трудности, коснутся и работы, и обучения, и интересов в разных сферах: творческой, профессиональной, а также в личных делах. Не упустите возможности, касающиеся личного успеха. Люди будут идти вам навстречу, помогать и поддерживать. Поэтому не спешите принимать негативные решения в первой половине месяца.

Близнецы

Это период активной и бурной деятельности. Вы будете продвигать свои идеи, планы и дела, которые касаются ваших деловых партнеров, практически весь месяц. Но уже начиная со второй декады ноября придет отличная возможность вернуть себе статус, успех, который касался творческих проектов. Вернутся старые партнеры, люди, которые когда-то любили вас, и те, с кем вы когда-то встречались. В конце месяца не набрасывайтесь на свою семью и на окружающих с отдачей, которая может испортить ваши отношения. Берегите своих любимых и, конечно, здоровье.

Рак

В ноябре для вас наступит время активных действий, которые касаются интеллектуальной и творческой сферы, ваших детей и любимых. Личные отношениях могут вас разочаровать. Несмотря на это, вы продолжите двигаться вперед, особенно в работе и творчестве. Вы разовьете бурную деятельность, и она даст очень хороший результат к концу ноября.

Лев

Ноябрь приносит двойные перемены. С одной стороны, во многом вы будете переживать о своих близких, о доме, родине, родителях. Вас будут волновать люди, которые близки вам, те, которые живут с вами. Займитесь обязательно имущественными вопросами, помогайте во всем детям и родителям. Начиная со второй декады ноября придут отличные возможности, которые касаются путешествий, дорог, не исключены творческие проекты, успешные выступления, приятные встречи, знакомства, а также возврат отношений с людьми, которых вы знали давно.

Дева

Вам следует обратить повышенное внимание на свои отношения с родственниками, соседями, с людьми, которые вас окружают, с людьми, которые являются вашими единомышленниками. Возможны спорные ситуации, конфликты, вы будете разрешать и проблемы родных, а также неприятные события, которые касаются дальних дорог. Будьте очень внимательны в перелетах и переездах, особенно в конце первой недели ноября. Внимательно отслеживайте то, что вы приобретаете, чтобы вещь не была лишней.

Весы

Ноябрь открывает материальные перспективы и возможности новых контактов, связей, контрактов, переговорных процессов. Будут интересные события, которые касаются обновления круга людей. Берегите свое здоровье в этот период, потому что есть опасность отравлений. Во второй половине месяца вы вернетесь к прежним отношениям и старым друзьям. Также это удачный период для поездок. Дороги займут почти всю вторую половину ноября и перейдут на зимний период.

Скорпион

Для вас ноябрь — это один из самых бурных месяцев этого года. И поэтому повышенное внимание обратите на свое здоровье, а также на то, что происходит вокруг вас. Но ваша подозрительность и мнительность иногда может разрушить важные сферы вашей жизни, поэтому оценивайте ситуации справедливо. Не вступайте в драки и споры, но если вступаете, будьте осторожны. Также это время, когда вы можете разочароваться в друзьях, но многие будут вам помогать, идти вам навстречу. В то же время ноябрь — это период, который принесет вам материальный, личный и творческий успех. Сделайте шаг навстречу своим партнерам, потому что именно от них, а также от семьи будет зависеть во многом ваше благополучие.

Стрелец

Есть вероятность интриг, договоров, которые касаются не вас, в обход вашего внимания и ваших дел. Здесь есть опасность краж и потерь, особенно это касается первой декады ноября. Начало второй декады, несмотря на то, что этот период откроет для вас новые возможности, тоже потребует повышенного внимания в работе, к вопросам здоровья, а также к поездкам и переездам. В начале ноября ни в коем случае не ссорьтесь с начальниками, впоследствии могут возникнуть трудности. Со второй половины ноября придет успешное время в переговорах, деловых отношениях, поездках и личных планах. Будет востребован ваш интеллект, ваш ум, ваш вкус, а также то, что касается вашей активной деятельности. Вы сможете помочь не только себе, но и многим людям.

Козерог

Вы будете активно продвигать свои планы и проекты. И в этом вам будут помогать друзья. Мужчины пойдут вам навстречу, станут продвигать ваши идеи и проекты. Но в то же время время будьте очень внимательны в том, что происходит вокруг вас. Здесь вы закрутитесь буквально между творческими и деловыми проектами и личным, а также вопросами, касающимися ваших любимых, вашей семьи, вашего дома, детей и финансовых и материальных дел. Появятся новые предложения, и поскольку вы развиваете бурную деятельность в ноябре, лучше уйдите в тень, не скандальте со всеми и не разрывайте отношения, которые вам были дороги или которые дороги сейчас. Лучше уйдите в себя, продумайте как следует свое положение и работайте над будущими проектами.

Водолей

Ноябрь приносит двойственные события. С одной стороны, вы активно продвигаете свои цели и планы. В этом вам способствует руководство. Но если вы немного ленитесь, то вышестоящие будут подталкивать вас к действиям. Возникнут споры с руководством в первой декаде ноября, и это период, который потребует вашего внимания одновременно и к делам, и к дому. Со второй декады ноября люди издалека, те, кто вас любит и ценит, родные, знакомые, будут вас поддерживать. Возникнут новые возможности, касающиеся старых проектов. Они могут реализоваться с помощью друзей с большим успехом.

Рыбы