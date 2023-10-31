Вселенная изменит судьбы трех знаков зодиака: кого ждут неожиданные деньги и успех во всех делах

Меркурий перейдет в знак Скорпиона. Благодаря этому, начнется период изучения чего-то нового, карьерного роста, дискуссий с коллегами и заключения взаимовыгодного партнерства. Что касается личной жизни, то многие отношения пройдут испытание на прочность. Лишь к 10 ноября удастся достичь договоренности с партнером и перестать ругаться по пустякам, говорят астрологи. А вот счастливчики, которые очень удачно переживут период с 21 октября по 10 ноября. Но в целом скучно не будет никому.

Близнецы Планетой управителем этого знака является Меркурий, поэтому неудивительно, что эти люди первыми окажутся под влиянием неоднозначного транзита. Представители знака начнут искать свое истинное предназначение, ведь им покажется, что нынешняя деятельность не приносит ни желаемого дохода, ни удовольствия. Но кроме высокопарных размышлений нужно подкрепить начинания действиями. Если Близнецы перестанут лениться и пропускать важное мимо ушей, то у них все получится.

Рак

Меркурий заставит Раков встать с насиженного места, причем буквально. Люди этого знака задумаются о переезде или смене работы. Также под ударом перемен могут оказаться отношения. Даже если у Раков все прекрасно в личной жизни, им захочется добавить пикантности. Но легкая интрижка на работе может поставить крест как на карьере, так и на счастливом будущем. Подумайте несколько раз, прежде чем следовать за порывом.

Рыбы