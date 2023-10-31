В Коми на 300 рублей выросло пособие кормящим матерям на покупку продуктов
- 16:30 31 октября
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- Служба новостей
Правительство республики Коми приняло постановление, которое увеличивает пособие для малоимущих кормящих матерей на приобретение продуктов питания. По поручению главы республики Коми, Владимира Уйбы, пособие было увеличено с 703 рублей до 1000 рублей в месяц. Новая норма вступает в силу с 1 октября 2023 года.
Это означает, что начиная с ноября текущего года, пособие будет выплачиваться в новом размере. Те малоимущие кормящие матери, которые уже получают данное государственное пособие, получат перерасчет за октябрь автоматически, без необходимости обращаться по этому вопросу.
Пособие на покупку продуктов питания для малоимущих кормящих матерей предоставляется в рамках регионального проекта национального проекта "Демография". Это один из видов государственной социальной помощи, который пользуется большим спросом. За 9 месяцев текущего года им воспользовались 4750 жительниц республики Коми.
Для получения пособия на покупку продуктов малоимущие кормящие матери могут обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или пребывания, а также в любой МФЦ "Мои документы" на территории республики Коми.
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