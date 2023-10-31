В Коми на 300 рублей выросло пособие кормящим матерям на покупку продуктов

Правительство республики Коми приняло постановление, которое увеличивает пособие для малоимущих кормящих матерей на приобретение продуктов питания. По поручению главы республики Коми, Владимира Уйбы, пособие было увеличено с 703 рублей до 1000 рублей в месяц. Новая норма вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Это означает, что начиная с ноября текущего года, пособие будет выплачиваться в новом размере. Те малоимущие кормящие матери, которые уже получают данное государственное пособие, получат перерасчет за октябрь автоматически, без необходимости обращаться по этому вопросу.