Число госпитализированных с коронавирусом в Коми возросло более чем в два раза

По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике Коми продолжается рост заболеваемости COVID-19. В период с 23 по 29 октября выявлено 206 новых случаев заболевания, что выше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 147 случаев. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 201 337.

Госпитализация пациентов также увеличилась более чем в два раза. В течение недели стационарное лечение потребовалось 47 пациентам, в то время как на предыдущей неделе это число было равно 21.

За последнюю неделю выздоровело 87 человек, в то время как за предыдущие семь дней выздоровели 59 человек.