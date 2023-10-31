В поселке под Ухтой полицейские обнаружили тело убитого пенсионера

В Коми перед судом предстанет 38-летний мужчина, что зарезал 73-летнего пенсионера и скрылся с места преступления. Подробности преступления рассказали в региональном Следственном комитете.

Как уточняется в материалах дела, убийство произошло в поселке Шудаяг. Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в квартире одного из домов по улице Палова. В какой-то момент собеседники разошлись во мнениях, и рядовой разговор обернулся конфликтом. В ходе ссоры разъяренный молодой мужчина схватил нож и несколько раз вонзил лезвие в своего оппонента. Удары пришлись в область груди и шеи. Осознав, что произошло, сельчанин скрылся с места преступления, оставив потерпевшего одного. Вскоре от полученных травм тот скончался.