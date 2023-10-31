В Коми санаторий "Серегово" закрыли на карантин по короновирусу
- 08:00 31 октября
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- Татьяна Зубова
Вчера, 30 октября, санаторий "Серегово" закрыли на карантин по короновирусу. Информация об этом появилась в официальной группе организации во "ВКонтакте".
Ограничительные меры введены постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача по Коми. Сейчас проводятся профилактические меры, по окончании которых учреждение вновь распахнет свои двери для гостей.
Отметим, за последний месяц в регионе от коронавируса умер один человек. Кроме того, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф число заболевших неуклонно растет. В предпоследнюю неделю октября (с 16 по 29 число) количество заболевших превысило 140 человек. Тогда как неделей ранее медики диагностировали вирус лишь у 106 пациентов.
Добавим, ранее глава Центра имени Гамалеи, в котором была разработана вакцина "Спутник V", Александр Гинцбург заявил о ее бесполезности в 2023 году. Дело в том, что вакцина не эффективна против новых штампов.
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