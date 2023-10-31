В Коми санаторий "Серегово" закрыли на карантин по короновирусу

Вчера, 30 октября, санаторий "Серегово" закрыли на карантин по короновирусу. Информация об этом появилась в официальной группе организации во "ВКонтакте".

Ограничительные меры введены постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача по Коми. Сейчас проводятся профилактические меры, по окончании которых учреждение вновь распахнет свои двери для гостей.