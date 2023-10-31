В Коми задержали мошенника, который скрывался от полиции 27 лет

В Коми поймали мошенника, который числился в федеральном розыске 27 лет. Такую информацию предоставили в пресс-службе кировского МВД. Уголовное дело завели в далеком 1996 году. Тогда двух сыктывкарцев признали виновными в совершении хищения путем обмана шин для грузовых автомобилей у одного из кировских предприятий. Общая сумма ущерба превысила 360 миллионов рублей.

Одного из фигурантов почти сразу задержали в ходе оперативно-розыскной работы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности, после чего он отбыл свой срок и вышел на свободу. Его подельник смог сбежать. Какое-то время беглец скрывался за границей по поддельным документам, а позднее вновь вернулся в Россию и проживал в Сыктывкаре.

Только недавно его местонахождение стало вновь известно правоохранителям. Подозреваемого задержали, однако тот до последнего упирался и настаивал, что является другим человеком. Тем не менее дактилоскопическая экспертиза подтвердила версию полицейских