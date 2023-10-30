Уже с завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, у кого есть деньги на банковской карте

По словам экспертов, речь идет о новой платежной системе, внедренной в Сбербанке. Банк страны начал выпуск платежных стикеров, которые будут использоваться для покупок в торговых организациях. С

Этот способ оплаты фактически возвращает возможность гражданам оплачивать покупки с помощью телефона в магазинах, подобно тому, как это было до введения санкций. Для осуществления платежа достаточно поднести стикер, прикрепленный к телефону, к терминалу, и сумма покупки будет списана с банковской карты. При этом не обязательно носить с собой пластиковую карту.