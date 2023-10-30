Уже с завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, у кого есть деньги на банковской карте
- 19:00 30 октября
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- Служба новостей
Граждане России, владеющие банковской картой Сбербанка, предупреждены о запуске нового процесса. Специалисты банка смогут выполнить запрос буквально на следующий день.
По словам экспертов, речь идет о новой платежной системе, внедренной в Сбербанке. Банк страны начал выпуск платежных стикеров, которые будут использоваться для покупок в торговых организациях. С
Этот способ оплаты фактически возвращает возможность гражданам оплачивать покупки с помощью телефона в магазинах, подобно тому, как это было до введения санкций. Для осуществления платежа достаточно поднести стикер, прикрепленный к телефону, к терминалу, и сумма покупки будет списана с банковской карты. При этом не обязательно носить с собой пластиковую карту.
Согласно заявлениям специалистов, если сделать заказ на данный инструмент сегодня, банк уже завтра сможет его предоставить, что позволит сразу воспользоваться новой возможностью оплаты, пишет primpress.
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