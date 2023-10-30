Из-за птичьего гриппа в Коми уничтожили более 600 тысяч кур

В Коми проводится необходимая работа по ликвидации и предотвращению распространения высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдар Андарьянов на еженедельном оперативном совещании, которое провела Первый заместитель Председателя Правительства Коми Эльмира Ахмеева. Напомним, 11 октября 2023 года из-за обнаружения вируса птичьего гриппа на птицефабрике "Зеленецкая" был установлен карантин.

По информации руководителя Минсельхоза региона, 21 октября было завершено изъятие птиц из 16 птичников предприятия, на уничтожение направлено 639 тысяч 309 голов общим весом 714 тысяч 940 кг. 23 октября вся изъятая и павшая птица сожжена в специально подготовленном месте на территории угрожаемой зоны. Сам полигон, транспорт и специальная техника, используемые для перевозки трупов птиц, продезинфицированы.

В освободившихся птичниках проводят очистку и ветеринарно-санитарную обработку помещений и оборудования. Деревянные конструкции, инвентарь сжигаются. Помет после дезинфекции вывозится на отдельную площадку для дальнейшего биотермического обеззараживания.

Проводится санитарно-душевая обработка людей со сменой одежды и обуви при входе на территорию и выходе с территории эпизоотического очага, дезинфекционная обработка транспортных средств при въезде и выезде с него.

Для обработки одежды и обуви, въезжающего (выезжающего) на территорию предприятия транспорта работает контрольно-пропускной пост. Еще два КПП круглосуточно функционируют на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны.

Продолжается эпизоотический мониторинг птицы: клинические осмотры, учет падежа, еженедельный отбор проб материала и его лабораторное исследование. По состоянию на 27 октября возбудитель высокопатогенного гриппа птиц не выявлен.

Сообщений о падеже птиц в хозяйствах, расположенных на территории угрожаемой зоны, в Минсельхоз Коми не поступало.

Также Ильдар Андарьянов сообщил, что мероприятия по ликвидации очага и предотвращению распространения ВГП продолжаются в Ухте, где был установлен факт заболевания птицы в личном подсобном хозяйстве. Карантин там был введен 24 октября. Все поголовье птицы в хозяйстве погибло, биоотходы уничтожены, проведены 2 этапа дезинфекции, очаг заболевания купирован.