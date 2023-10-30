Медики “воскресили” сыктывкарца после клинической смерти

Реанимационная бригада Эжвинской подстанции Территориального центра медицины катастроф в республике Коми смогла вернуть к жизни 70-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти в течение около 15 минут. Инцидент произошел примерно в 4:45 утра, когда мужчина внезапно перестал дышать, и его супруга сразу начала проводить непрямой массаж сердца и вызвала скорую помощь.

Через 11 минут на место происшествия прибыла реанимационная бригада. По результатам ЭКГ-мониторинга была обнаружена фибрилляция желудочков, и немедленно были приняты реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких, электроимпульсную терапию с использованием дефибриллятора и медикаментозную терапию. После успешной реанимации пациент был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей в Клиническом кардиологическом диспансере.