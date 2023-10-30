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Суд заставил сыктывкарку вернуть сумму пособия на двоих детей

Суд заставил сыктывкарку вернуть сумму пособия на двоих детейФото из архива "Про Города"

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку исполнения законодательства о социальной поддержке семей, имеющих детей. В ходе нее установлен факт необоснованного получения местной жительницей ежемесячной денежной выплаты на детей.

На основании Указа Президента Российской Федерации с 1 апреля 2022 года введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предоставляемая нуждающимся в социальной поддержке гражданам.

Установлено, что в июне 2022 года жительница Эжвы направила в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление о назначении такой ежемесячной денежной выплаты на двоих несовершеннолетних детей, которое было рассмотрено и удовлетворено. С апреля 2022 года по май 2023 года женщине в виде данной выплаты перечислено почти 450 тыс. рублей.

При этом, как показала прокурорская проверка, с апреля 2022 года дети женщины находились в социально-реабилитационном центре, а в мае 2023 года она была лишена в отношении них родительских прав.

Учитывая неправомерность получения женщиной указанных денежных средств, прокуратура Эжвинского района г. Сыктывкара обратилась в суд с иском о взыскании с нее суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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