В Коми на кресла-коляски для больных ДЦП и людей с инвалидностью потратят более 8 миллионов рублей
- 13:00 30 октября
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- Служба новостей
В Коми до 22 декабря 2023 года планируется закупить 75 кресел-колясок с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Для этой цели была размещена заявка на портале госзакупок, и на нее выделены 8, 4 млн рублей из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.
Организации, желающие участвовать в конкурсе, могут подать заявку до 7 ноября, а конкурсная комиссия выберет подрядчика 9 ноября.
Из общей суммы выделенных средств, 4, 7 млн рублей будут использованы для приобретения 42 колясок, которые представляют собой конструкцию с рамой-шасси и стульчиком. Эти коляски имеют жесткое основание посадочного места и могут быть легко складываемыми и раскладываемыми.
Оставшиеся 3, 7 млн рублей будут выделены на закупку 33 устойчивых инвалидных колясок с диаметром поворотных колес от 170 до 240 мм. Коляски будут оснащены регулируемыми подножками.
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