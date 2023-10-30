В Коми на кресла-коляски для больных ДЦП и людей с инвалидностью потратят более 8 миллионов рублей

В Коми до 22 декабря 2023 года планируется закупить 75 кресел-колясок с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела. Для этой цели была размещена заявка на портале госзакупок, и на нее выделены 8, 4 млн рублей из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

Организации, желающие участвовать в конкурсе, могут подать заявку до 7 ноября, а конкурсная комиссия выберет подрядчика 9 ноября.