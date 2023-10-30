Жителям Коми напомнили о длинных выходных в ноябре
- 11:45 30 октября
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
4, 5 и 6 ноября в конце этой рабочей недели будут выходными. Это связано с празднованием Дня народного единства. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу сокращается на один час, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства России.
Также в начале ноября в России запланирована сокращенная рабочая неделя. Поскольку пятница, 3 ноября, является предпраздничным днем, продолжительность рабочего времени сократят на один час.
Выходной в связи с празднованием Дня народного единства, который отмечается в субботу, 4 ноября, перенесут на понедельник. Таким образом, 6 ноября станет выходным днем, пишет ТАСС.
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