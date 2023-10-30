В Коми за 2023 год зафиксировано уже 60 преступлений на сексуальной почве

В Следственном комитете Коми была представлена статистика преступлений, связанных с сексуальным насилием. Согласно предоставленным данным, раскрываемость таких преступлений составила 100%.

По информации ведомства, за отчетный период было зарегистрировано 14 случаев изнасилования и 17 покушений на них. Кроме того, было зарегистрировано 29 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера.