В Коми за 2023 год зафиксировано уже 60 преступлений на сексуальной почве
- 11:00 30 октября
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- Служба новостей
В Следственном комитете Коми была представлена статистика преступлений, связанных с сексуальным насилием. Согласно предоставленным данным, раскрываемость таких преступлений составила 100%.
По информации ведомства, за отчетный период было зарегистрировано 14 случаев изнасилования и 17 покушений на них. Кроме того, было зарегистрировано 29 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера.
Отмечается, что раскрываемость преступлений сексуального характера составила 93%. Таким образом, общее число совершенных подобных преступлений составило 60.
Это основная информация, представленная в Следственном комитете Коми относительно статистики преступлений на сексуальной почве.
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