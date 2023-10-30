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В Коми за 2023 год зафиксировано уже 60 преступлений на сексуальной почве

В Коми за 2023 год зафиксировано уже 60 преступлений на сексуальной почве

В Следственном комитете Коми была представлена статистика преступлений, связанных с сексуальным насилием. Согласно предоставленным данным, раскрываемость таких преступлений составила 100%.

По информации ведомства, за отчетный период было зарегистрировано 14 случаев изнасилования и 17 покушений на них. Кроме того, было зарегистрировано 29 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера.

Отмечается, что раскрываемость преступлений сексуального характера составила 93%. Таким образом, общее число совершенных подобных преступлений составило 60.

Это основная информация, представленная в Следственном комитете Коми относительно статистики преступлений на сексуальной почве.

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