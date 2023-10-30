В Эжвинской поликлинике Сыктывкара обнаружили острую нехватку сотрудников онкопомощи

Контрольно-счетная палата Коми выразила озабоченность по поводу острой нехватки кадров и возможного простоя нового оборудования в Эжвинской поликлинике в Сыктывкаре. В ходе проверки оснащения оборудованием для борьбы с онкологией, КСП пришла к выводу, что необходимо усилить работу Минздрава в области укомплектованности персонала, оказывающего медицинскую помощь онкологическим пациентам, а также усилить контроль за обоснованностью передачи медицинского оборудования.

Согласно данным КСП, в период с 2021 по 2023 год было заключено 8 контрактов на общую сумму 13,7 млн рублей для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи Эжвинской городской поликлиники. За счет средств республиканского бюджета было приобретено 13 единиц медицинского оборудования, включая аппарат ультразвукового сканирования.