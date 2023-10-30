В Эжвинской поликлинике Сыктывкара обнаружили острую нехватку сотрудников онкопомощи
- 09:30 30 октября
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- Служба новостей
Контрольно-счетная палата Коми выразила озабоченность по поводу острой нехватки кадров и возможного простоя нового оборудования в Эжвинской поликлинике в Сыктывкаре. В ходе проверки оснащения оборудованием для борьбы с онкологией, КСП пришла к выводу, что необходимо усилить работу Минздрава в области укомплектованности персонала, оказывающего медицинскую помощь онкологическим пациентам, а также усилить контроль за обоснованностью передачи медицинского оборудования.
Согласно данным КСП, в период с 2021 по 2023 год было заключено 8 контрактов на общую сумму 13,7 млн рублей для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи Эжвинской городской поликлиники. За счет средств республиканского бюджета было приобретено 13 единиц медицинского оборудования, включая аппарат ультразвукового сканирования.
Однако, по информации, полученной в ходе проверки, у поликлиники все еще есть потребность в лабораторном оборудовании, включая микроскопы и боксы микробиологической безопасности.
Тем временем, уровень укомплектованности персоналом, оказывающим медицинскую помощь онкологическим пациентам, является недостаточным и свидетельствует о нехватке врачей и среднего медицинского персонала. По состоянию на 1 мая 2023 года, фактическая занятость врачей составляет 70,7%, а среднего медицинского персонала - 64,7%.
Такая ситуация может привести к неэффективному использованию приобретенного медицинского оборудования из-за его простоя или отказа от закупки необходимого оборудования, что может ухудшить ситуацию с онкозаболеваемостью в республике.
Кроме того, в 2021 году из-за неготовности помещений для поставки оборудования учреждение не смогло освоить 26 млн рублей, а в 2022 году поставщик нарушил сроки поставки оборудования, что привело к неосвоению 5,7 млн рублей.
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