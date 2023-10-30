В Сыктывкаре снесут аварийную пятиэтажку

В Сыктывкаре после принудительного расселения жильцов снесут аварийную пятиэтажку. Речь идет о доме №69 по Октябрьскому проспекту. Дом признали аварийным еще в 2019 году, однако вплоть до 2022 года в нем продолжали проживать горожане. Люди отказывались менять свое жилье на квадратные метры в маневренном фонде, которые предложила администрация столицы региона. Расселение удалось осуществить только через суд. Всего по данному дому рассмотрели около 150 исков. Все они удовлетворены.

Добавим, летом 2023 года в здании произошел серьезный пожар.