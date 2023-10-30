В Сыктывкаре снесут аварийную пятиэтажку
- 08:03 30 октября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре после принудительного расселения жильцов снесут аварийную пятиэтажку. Речь идет о доме №69 по Октябрьскому проспекту. Дом признали аварийным еще в 2019 году, однако вплоть до 2022 года в нем продолжали проживать горожане. Люди отказывались менять свое жилье на квадратные метры в маневренном фонде, которые предложила администрация столицы региона. Расселение удалось осуществить только через суд. Всего по данному дому рассмотрели около 150 исков. Все они удовлетворены.
Добавим, летом 2023 года в здании произошел серьезный пожар.
На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, здание уже огораживают забором рабочие.
Отметим, на месте пятиэтажки в будущем появится комплексная жилая застройка. Согласно информации Минстроя Коми планируется застроить боле 50 тысяч квадратных метров.
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