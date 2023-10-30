В зоне СВО погибли два военнослужащих из Коми Владимир Артеев и Олег Габов. Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Напомним, ранее в Коми жительница Сосногорска благодаря помощи фонда "Защитники Отечества" получила страховые выплаты за погибшего сына. Изначально женщина обратилась сама в страховую компанию, но в связи с недостающими документами получила лишь часть положенных ей денежных средств. Координатор фонда среагировала на сложившуюся ситуацию. Документ в кратчайшие сроки отправили в "страховую" и уже скором времени деньги поступили на счёт обратившейся.