Каждый второй сыктывкарец признался, что стал больше экономить

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Сыктывкара. Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй сыктывкарец отметил, что за последний год стал больше экономить (48%). Чаще тратить стали только 12% опрошенных.

У 27% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась. Число сторонников стратегии больше экономить выше среди мужчин (50% против 45% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53%).