Каждый второй сыктывкарец признался, что стал больше экономить
- 16:30 29 октября
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- Служба новостей
В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Сыктывкара. Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, каждый второй сыктывкарец отметил, что за последний год стал больше экономить (48%). Чаще тратить стали только 12% опрошенных.
У 27% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась. Число сторонников стратегии больше экономить выше среди мужчин (50% против 45% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53%).
Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 41% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 58% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей.
Число сторонников стратегии "больше тратить" выше всего среди сыктывкарцев моложе 34 лет (21%).
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