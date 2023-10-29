В Усинске водитель Derways отправил "семерку" на обочину

Как сообщили "Комиинформу" в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось 28 октября в 15:30. 36-летний мужчина, управляя автомобилем Derways, двигался по ул.Транспортной со стороны ул.Магистральной в направлении ул.Кооперативной. Напротив дома №4 по ул.Транспортной, выполняя левый поворот, водитель не занял крайнее левое положение на дороге, в результате чего врезался в попутно двигавшийся ВАЗ-2107.

51-летний водитель "семерки" получил ушибы грудной клетки и передней брюшной стенки. Не госпитализирован, не пристегнут ремнями безопасности.