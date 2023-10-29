Коми на неделе накроют снегопады: синоптики дали прогноз

Метеорологическая зима вступила в свои права. Среднесуточные температуры воздуха устойчиво перешли к отрицательным значениям. Прогноз на рабочую неделю с 30 октября по 3 ноября сообщает Коми ЦГМС.

Снежный покров вырос до 6-10 см, на крайнем северо-востоке — до 20 см. И только поля юго-западных районов остаются без защиты от холода. Здесь ситуацию со снегом исправит циклон, под влияние которого регион попадет уже в понедельник. По мере его продвижения на северо-восток пройдут снегопады, местами сильные с ухудшением видимости, на крайнем юге 31 октября возможно снег перейдет в дождь.