Коми на неделе накроют снегопады: синоптики дали прогноз
- 13:00 29 октября
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- Служба новостей
Метеорологическая зима вступила в свои права. Среднесуточные температуры воздуха устойчиво перешли к отрицательным значениям. Прогноз на рабочую неделю с 30 октября по 3 ноября сообщает Коми ЦГМС.
Снежный покров вырос до 6-10 см, на крайнем северо-востоке — до 20 см. И только поля юго-западных районов остаются без защиты от холода. Здесь ситуацию со снегом исправит циклон, под влияние которого регион попадет уже в понедельник. По мере его продвижения на северо-восток пройдут снегопады, местами сильные с ухудшением видимости, на крайнем юге 31 октября возможно снег перейдет в дождь.
Ситуация на дорогах ухудшится. Температура воздуха будет неустойчивой. Циклон принесет потепление, в течение суток ожидается от -2С до -7С, от Обьячево до Сыктывкара — от 5С до 0С. Но в четверг-пятницу, с отходом циклона на восток, погодные условия снова попадут под влияние арктического антициклона, морозы не только вернутся, но заметно окрепнут на юге. В ночные часы ожидается -8...-15С, днем -2...-7С, на крайнем северо-востоке ночью до -17...-22С, днем до -8...-13С.
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