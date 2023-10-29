Повышение пенсий, российский софт, и призыв в армию: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

В ноябре бывших летчиков и работников угольной промышленности ждет повышение пенсий. В регионах упрощается процесс получения социальных выплат — их теперь будут перечислять напрямую из бюджета на карту «Мир». В госорганах начинается эксперимент по переходу на отечественный софт, но принять участие в нем могут все желающие. Еще один эксперимент — ограничение на вывоз икры с Камчатки на самолетах. Об этих и других важных изменениях рассказали «Известия». Повышение пенсий Прибавка к пенсии с 1 ноября ожидает бывших работников угольной промышленности, а также летчиков гражданской авиации. Перерасчет доплаты коснется тех пенсионеров, которые обратились за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года. При этом они уже должны прекратить работу по специальности, которая дает право на дополнительные отчисления. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием. К примеру, летчики в Новосибирской области получат дополнительно 21 510 рублей, в Пермском крае — 21 891 рубль, шахтеры — 4450 рублей и 4021 рубль соответственно.

Что касается летчиков, на доплату могут рассчитывать только те, кто имеет выслугу не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел на пенсию досрочно из-за проблем со здоровьем, выслуга должна составлять не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Для того чтобы получить доплату, нет необходимости обращаться с заявлением в Пенсионный фонд. Перерасчет производится автоматически по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР.

С ноября у тех пенсионеров, кому исполнилось 80 лет, удвоится фиксированная часть пенсии по старости. Страховая часть пенсии, которая рассчитывается на основе индивидуальных заработанных пенсионных коэффициентов и зависит от стажа и размера заработка, останется без изменений. В 2022 году размер фиксированной выплаты составляет 7220,74 рубля, таким образом, пенсионеры, достигшие 80-летия, дополнительно к страховой части пенсии получат 14 441,48 рубля.

Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выплата увеличится на 50%, если стаж работы в районах Крайнего Севера составляет не менее 15 лет, и на 30% при стаже не менее 20 лет на приравненных к ним территориях. Прибавка будет начислена вне зависимости от нынешнего места проживания. Такая же прибавка ожидает пенсионеров, которые получат первую группу инвалидности.

Социальные выплаты на карту «Мир»

Для россиян с 1 ноября упрощается процесс получения социальной помощи — порядка трех десятков региональных выплат теперь будут перечисляться напрямую из бюджета на карту «Мир». Сюда входят пособия для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендии сиротам, компенсации на аренду жилья, расходов на ЖКХ и взносов на капремонт, компенсации на газификацию, ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, субсидии на приобретение и строительство жилья гражданами, нуждающимся в улучшении условий и стоящих на очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса на ипотеку и погашение целевого кредита.

Таким образом сокращается перечень реквизитов, которые необходимо знать для получения выплаты, срок зачисления денежных средств, а также исключается возможность ошибок и перевода на неактуальные счета. Получателю необходимо указать лишь номер карты, банк автоматически проверяет, действительна ли она и принадлежит ли получателю выплаты. В соответствии с правилами Национальной системы платежных карт зачисление средств происходит в режиме реального времени, но не позднее 30 минут, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Первые пособия по новой системе придут уже в ноябре.

Выплаты мобилизованным

С 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере не менее 195 тыс. рублей. Кроме того, в октябре мобилизованных граждан и их семьи освободили от начисления пеней по просроченным долгам за ЖКУ и взносам за капремонт — эта мера действует до прекращения контракта. В то же время некоторые регионы выразили намерение частично компенсировать мобилизованным плату за ЖКУ.

С 1 ноября в администрации Ленинградской области, например, начинают прием документов на оформление такой льготы. Если гражданин или члены его семьи обратятся с соответствующим заявлением до 31 декабря, то компенсация будет назначена задним числом с 1 октября и составит 50% от расходов на ЖКУ. Аналогичные меры поддержки анонсировали, в частности, власти Нижегородской и Орловской областей.

Осенний призыв

С 1 ноября в России стартует осенний призыв солдат-срочников, который традиционно продлится до 31 декабря. В этом году он будет на 30 дней короче — начало кампании было отложено на месяц, чтобы разгрузить военкоматы и развести потоки мобилизованных и призывников.

В рамках этого призыва на службу должны отправиться 120 тыс. солдат в возрасте от 18 до 27 лет, это на 7,5 тыс. человек меньше прошлогоднего осеннего призыва и на 14 тыс. меньше, чем весной. Отсрочка от призыва впервые предоставлена работникам IT-сферы. По заверениям властей, солдаты-срочники не привлекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине, все они, вне зависимости от наличия специальности, будут проходить военную службу на территории России. В ДНР осенний призыв проводиться не будет.

Переход на российский софт

1 ноября стартует эксперимент по переходу госорганов на российское программное обеспечение. Софт, право на который принадлежит России, будет предоставляться на условиях открытой лицензии. Первые участники эксперимента — Минцифры, МВД и Росреестр.

Вывоз икры

На Камчатке с ноября стартует эксперимент по ограничению вывоза красной икры из региона воздушным транспортом. В соответствии с принятым в июле федеральным законом физическое лицо не может на одном рейсе вывозить в багаже или ручной клади более 10 кг продукта непромышленного изготовления — «без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза». Эксперимент, направленный на сохранение водных биоресурсов и предотвращение их незаконного оборота, продлится до 1 августа 2025 года.

Если вес икры не превышает 10 кг, при входе в аэропорт на багаж авиапассажира будет наклеена соответствующая бирка, в ином случае сотрудники Россельхознадзора попытаются идентифицировать груз, и если он не будет иметь соответствующей маркировки и документов, то провоз будет запрещен. На первом этапе эксперимента в аэропорту будут работать волонтеры, разъясняющие новые правила провоза икры.

Ограничения на въезд

Власти Катара, где с 20 ноября по 18 декабря будет проходить чемпионат мира по футболу, снимают все въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе и россиян. Правда во время чемпионата туристы могут приехать в страну только получив Hаyya card — это аналог паспорта болельщика, а оформить его можно только при наличии билетов на матчи. После окончания мундиаля туристам, которые захотят приехать в Катар, не придется сдавать тесты на ковид и регистрироваться в приложении Ehteraz Health.

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