Пострадали четыре человека: в Коми произошло два ДТП за сутки

На дорогах Коми за 28 октября произошло два ДТП, в которых водители авто врезались в деревья. Одна из аварий произошла в Сыктывкаре в 9:00. 26-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался по Октябрьскому проспекту со стороны ул.Катаева в направлении ул.Коммунистической. Напротив дома №55 по Октябрьскому проспекту водитель иномарки не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в стоящее справа по ходу движения дерево.

Сам водитель Skoda получил автотравму, закрытую травму шейного отдела позвоночника и различные ушибы. 24-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, травмировала палец на левой руке.