Пострадали четыре человека: в Коми произошло два ДТП за сутки
- 10:30 29 октября
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- Служба новостей
На дорогах Коми за 28 октября произошло два ДТП, в которых водители авто врезались в деревья. Одна из аварий произошла в Сыктывкаре в 9:00. 26-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался по Октябрьскому проспекту со стороны ул.Катаева в направлении ул.Коммунистической. Напротив дома №55 по Октябрьскому проспекту водитель иномарки не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в стоящее справа по ходу движения дерево.
Сам водитель Skoda получил автотравму, закрытую травму шейного отдела позвоночника и различные ушибы. 24-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, травмировала палец на левой руке.
В Котркеросском районе аналогичное ДТП случилось в 21:00. 42-летняя женщина, управляя Nissan Qashqai, двигалась со стороны с.Керес в направлении с.Аныб. На 1 км автодороги Аныб - Лаборем водитель не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.
Водитель Nissan получила автотравму, гематомы брюшной стенки, предплечья и множественные ссадины. У 42-летнего пассажира также диагностированы автотравма и подкожная гематома плеча.
По данным ГИБДД, никто из пострадавших не госпитализирован. От более тяжких травм находившихся в авто людей спасли пристегнутые ремни безопасности.
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