В осенние каникулы в Сыктывкаре будут работать 38 пришкольных лагеря
- 16:29 28 октября
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре на осенних каникулах будут функционировать 38 пришкольных лагеря. Об этом сообщил на своей страницы в соцсетях руководитель администрации города Владимир Голдин.
В 9, 15 и 20 школах пройдут спортивные смены. Ребята будут вовлечены в мероприятия, связанные с физической культурой, и посетят фестиваль “Спорт- это жизнь”. В школе №18 будет смена “Медиастарт”, которая пополнит опыт учащихся в работе школьных СМИ, а в Центре детского творчества каникулы станут познавательными благодаря экскурсиям, тренингам и мастер-классам в рамках лагеря с дневным прибыванием “Центр креативных каникул”.
В Дворце творчества школьников ждёт смена “Поколение Первых”. Там ребята смогут научится командной работе и развить лидерские способности. В 7, 16, 18, 35 и 38 школах в рамках “АльтернативА” пройдут акции по правовому просвещению, различные состязания и сдача ГТО. А на смене “Орлята России” ученики побывают на важных мероприятиях и поучаствуют в творческих проектах.Также лагеря будут действовать в “Точках роста” школы №22, Лицея народной дипломатии, Гимназии им. А.С. Пушкина и Коми национальной гимназии.
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