В осенние каникулы в Сыктывкаре будут работать 38 пришкольных лагеря

В Сыктывкаре на осенних каникулах будут функционировать 38 пришкольных лагеря. Об этом сообщил на своей страницы в соцсетях руководитель администрации города Владимир Голдин.

В 9, 15 и 20 школах пройдут спортивные смены. Ребята будут вовлечены в мероприятия, связанные с физической культурой, и посетят фестиваль “Спорт- это жизнь”. В школе №18 будет смена “Медиастарт”, которая пополнит опыт учащихся в работе школьных СМИ, а в Центре детского творчества каникулы станут познавательными благодаря экскурсиям, тренингам и мастер-классам в рамках лагеря с дневным прибыванием “Центр креативных каникул”.