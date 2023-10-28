В Сыктывкаре появится новая автостоянка

В Сыктывкаре на месте, где хотели построить магазин, сделают стоянку. Соответствующий документ подписал руководитель администрации города Владимир Голдин.

На улице Северной 85 столицы Коми построят стоянку для автомобилей. Это место считается популярной транспортной развязкой. Немного ранее там планировали поставить магазин, но результаты обсуждения привели к другому решению. Против постройки был председатель комитета по управлению имуществом Янчук и общественные представители, однако их аргументы не были приняты комиссией по землепользованию и застройке и посчитались бессмысленными из-за большой плотности построек в данном районе. Теперь там появится стоянка размеров в 1050 квадратных метров.