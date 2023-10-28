Появились подробности погони за Porsche Cayenne в Сыктывкаре

В Сыктывкаре водителю Porsche после долгой погони удалось уйти от преследования. Об этом пишет Комиинформ.

24 октября жители столицы Коми наблюдали погоню, как в блокбастере. Porsche Cayenne проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Водитель хотел скрыться от полиции, но за автомобилем началось преследование экипажами ДПС. После попыток оторваться от “хвоста” в Сыктывкаре дорогая иномарка выехала на автодорогу в направление Краснозатонского, а после умчалась в сторону Корткероса. Так как машина сильно превысила установленную скорость, ей удалось скрыться. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции пытаются установить личность нарушителя.