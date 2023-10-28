Пенсия и пособия вырастут: с 1 ноября увеличат бюджет прожиточного минимума

Минтруда утвердило новый бюджет прожиточного минимума — теперь это 367,79 рубля в среднем. Меняются и привязанные к этому параметру выплаты. Новые суммы вводятся в действие с 1 ноября постановлением Министерства труда и социальной защиты №37 от 23 октября 2023 года и будут действовать до 31 января.

В результате средний бюджет прожиточного минимума вырос на 1% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа (364,40 рубля). Суммы меняются в зависимости от социально-демографической группы: