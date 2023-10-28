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Пенсия и пособия вырастут: с 1 ноября увеличат бюджет прожиточного минимума

Пенсия и пособия вырастут: с 1 ноября увеличат бюджет прожиточного минимумаФото из архива PG11.ru

Минтруда утвердило новый бюджет прожиточного минимума — теперь это 367,79 рубля в среднем. Меняются и привязанные к этому параметру выплаты. Новые суммы вводятся в действие с 1 ноября постановлением Министерства труда и социальной защиты №37 от 23 октября 2023 года и будут действовать до 31 января.

В результате средний бюджет прожиточного минимума вырос на 1% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа (364,40 рубля). Суммы меняются в зависимости от социально-демографической группы:

  • трудоспособное население — 405,27 рубля;
  • пенсионеры — 273,26 рубля;
  • дети до 3 лет — 237,34 рубля;
  • дети от 3 до 6 лет — 325,11 рубля;
  • дети от 16 до 18 лет — 393,34 рубля.

Поскольку БПМ изменяется, автоматически повышаются различные надбавки, а также отдельные социальные выплаты. Больше денег с 1 ноября начислят тем, кто получает:

  • государственные пособия семьям, воспитывающим детей (пособия по уходу за ребенком и единовременная выплата при рождении);
  • пенсии, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
  • доплаты и надбавки для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше, которые получают их в органах по труду, занятости и социальной защите;
  • пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
  • социальные пенсии.

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