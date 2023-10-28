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В 2024 году в Коми появится ещё один виртуальный концертный зал

В 2024 году в Коми появится ещё один виртуальный концертный залФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Вуктыле появится виртуальный концертный зал. Таких в Коми существует всего 8. Об этом сообщает Министерство культуры и архивного дела региона.

На создание места для просмотра концертов в онлайне и записях выделили 5,4 миллиона рублей. Всё благодаря национальному проекту “Культура”. На конкурс от Минкульта России подавали заявки 60 субъектов нашей страны, 49 из них стали победителями.

Сейчас в Республике работает 8 концертных залов с современной техникой виртуальной реальности. Деньги выделили МБУ “Клубно-спортивный комплекс” и на их базе появится это оборудованное пространство.

“Появление нового пространства позволит еще большему количеству зрителей региона наслаждаться просмотром интересных спектаклей и самых ярких концертных программ высокопрофессиональных коллективов и солистов нашей страны”,- поделилась мнением и.о министра культуры Коми Мария Балмастова.

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