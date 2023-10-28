В 2024 году в Коми появится ещё один виртуальный концертный зал
- 14:29 28 октября
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- Анастасия Амелькина
В Вуктыле появится виртуальный концертный зал. Таких в Коми существует всего 8. Об этом сообщает Министерство культуры и архивного дела региона.
На создание места для просмотра концертов в онлайне и записях выделили 5,4 миллиона рублей. Всё благодаря национальному проекту “Культура”. На конкурс от Минкульта России подавали заявки 60 субъектов нашей страны, 49 из них стали победителями.
Сейчас в Республике работает 8 концертных залов с современной техникой виртуальной реальности. Деньги выделили МБУ “Клубно-спортивный комплекс” и на их базе появится это оборудованное пространство.
“Появление нового пространства позволит еще большему количеству зрителей региона наслаждаться просмотром интересных спектаклей и самых ярких концертных программ высокопрофессиональных коллективов и солистов нашей страны”,- поделилась мнением и.о министра культуры Коми Мария Балмастова.
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