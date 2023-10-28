Минстрой Коми определил рыночную стоимость жилья для выплат сельчанам и молодым семьям

Определена рыночная стоимость жилья для выплат для трудящихся в сельской местности жителей Коми и молодых семей. Такая информация была размещена на портале общественных обсуждений проектов нормативных актов региона.

Социальные выплаты молодым семьям зависят от средней рыночной стоимости жилья. Такие же льготы положены жителям сельской местности, которые трудятся там же. Сейчас самая высокая сумма таких выплат в Воркуте и составляет 47,7 тысяч рублей за квадратный метр. В Усинске и Инте квадрат льготного жилья обойдётся в 45,7 тысяч, а в Ижемском и Усть-Цилемском районах 41,7 тысячи рублей. Ниже всего стоимость в Усть-Куломском, Сысольском, Прилузском, Койгородском, Сыктывдинском, Княжпогостском, Корткеросском, Усть-Вымском районах и в самой столице Республики. Она составила 33,8 тысячи рублей.