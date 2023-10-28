В Коми появится новый веломаршрут

Путь будет проходить через парк “Еляты club” и выльгортские озёра. Движение будет безопасным и не будет пересечений с федеральной трассой и другими автодорогами. Также обсуждается вопрос об установлении на АЗС проката велосипедов, парковки для машин с кафе и туалета. В 2024 году пройдет подготовка архитектурно-планировочного решения объекта и отправка заявки на получение субсидий из бюджета страны.