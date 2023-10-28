В Коми появится новый веломаршрут
- 09:26 28 октября
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- Анастасия Амелькина
В окрестностях столицы Коми появится велотрасса. Маршрут выбрали участники клуба “ВелоПрогулки”. Об этом сообщает администрация Сыктывдинского района.
Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на строительство в лесах лыжных, велосипедных, пешеходных и роллерных трасс. Это позволит создать в Сыктывдинском районе веломаршрут. Администрация совместно с представителями клуба “ВелоПрогулки” Сыктывкара обозначила схему прохождения специальной дорожки.
Путь будет проходить через парк “Еляты club” и выльгортские озёра. Движение будет безопасным и не будет пересечений с федеральной трассой и другими автодорогами. Также обсуждается вопрос об установлении на АЗС проката велосипедов, парковки для машин с кафе и туалета. В 2024 году пройдет подготовка архитектурно-планировочного решения объекта и отправка заявки на получение субсидий из бюджета страны.
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