Жителю Коми угрожали пистолетом и угнали его автомобиль
- 08:59 28 октября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Житель Коми стал жертвой хулиганов в культурной столице России. Ему угрожали пистолетом. Об этом пишет 47 news.
26 октября в полицейский участок Санкт-Петербурга поступило заявление об угоне машины и угрозе жизни. 28-летний житель Коми был на Митрофаньевском шоссе, когда на него напали двое, один из которых держал в руках пистолет “Добрыня”. Угрожавший оказался знакомым потерпевшего, после угроз мужчина выстрелил в него и сел в личный автомобиль пострадавшего. Его сообщник также скрылся с места происшествия на “Фольксвагене”.
Вскоре путём перехвата нарушителей задержали. У стрелявшего изъяли оружие. Сейчас оба находятся в спецприемнике. Обсуждается вопрос о возбуждении на них уголовного дела.
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