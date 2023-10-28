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Жителю Коми угрожали пистолетом и угнали его автомобиль

Жителю Коми угрожали пистолетом и угнали его автомобиль Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Житель Коми стал жертвой хулиганов в культурной столице России. Ему угрожали пистолетом. Об этом пишет 47 news.

26 октября в полицейский участок Санкт-Петербурга поступило заявление об угоне машины и угрозе жизни. 28-летний житель Коми был на Митрофаньевском шоссе, когда на него напали двое, один из которых держал в руках пистолет “Добрыня”. Угрожавший оказался знакомым потерпевшего, после угроз мужчина выстрелил в него и сел в личный автомобиль пострадавшего. Его сообщник также скрылся с места происшествия на “Фольксвагене”.

Вскоре путём перехвата нарушителей задержали. У стрелявшего изъяли оружие. Сейчас оба находятся в спецприемнике. Обсуждается вопрос о возбуждении на них уголовного дела.

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