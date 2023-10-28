В Коми задержали мошенника, который забирал у пенсионеров деньги

В Коми уроженец Кыргызстана обманывал пенсионеров и получал от них деньги. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики.

В Сосногорске под стражу заключили уроженца Кыргызстана, который был участником преступной группы. Мужчина имеет регистрацию в Ульяновской области, его задержали за мошенничество. Он был курьером, получал деньги от обманутых жителей Коми, большая часть из которых пожилые люди. Организованная группировка звонила пенсионерам и сообщала о ДТП с участием их родственников, так же о наличии болезней и срочных операциях у их близких. Пострадавшие верили мужчине и передавали ему крупные суммы денег.