С января в сыктывкарских автобусах появятся безлимитные проездные

В Сыктывкаре внедряют безлимитные проездные билеты на пассажирском автомобильном транспорте, в соответствии с проектом постановления, опубликованным на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов. Эти проездные будут действительны на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и представлять собой неперсонифицированную микропроцессорную пластиковую карту с записанным транспортным приложением, сообщили в мэрии столицы Коми.

Планируется, что стоимость безлимитного проездного билета составит 1800 рублей на 30 календарных дней. Это решение принято на основе анализа пассажиропотока города, выполненного Центром развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта. Эксперты рекомендовали введение безлимитных проездных билетов, чтобы сделать их более выгодными для пассажиров, чем разовые поездки.