Ударят морозы: синоптики дали прогноз на следующую неделю и выходные в Коми

Метеорологическая зима в Коми вступила в свои права, жители региона готовятся к переменчивым погодным условиям. Согласно последним прогнозам, на следующей неделе ожидается неустойчивая погода, передает ЦГМС республики. Начиная с понедельника, на Коми надвигается циклон, который принесет с собой снегопады и изменение температурного режима. Некоторые районы региона готовятся к сильным снегопадам, которые могут ограничить видимость и создать трудности на дорогах. Южные районы могут столкнуться с переходом снега в дождь. Температура воздуха будет колебаться от -2°C до -7°C, севернее, от Объячево до Сыктывкара, столбики термометров покажут от 0°C до 5°C.

Однако ситуация на погодном фронте будет продолжать меняться. В четверг-пятницу циклон начнет отступать на восток, и на регион снова обрушится арктический антициклон. Морозы вернутся с новой силой, особенно на юге Коми. Ночные температуры могут опуститься до -8...-15°C, а днем ожидается от -2°C до -7°C. Крайний северо-восток региона несет свои особенности: здесь ночью термометры могут показывать -17...-22°C, а днем до -8...-13°C.