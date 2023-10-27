В Сыктывкаре снесут сразу семь домов

Администрация столицы Коми опубликовала ряд постановлений, согласно которым несколько старых деревянных домов, признанных аварийными, будут снесены. Снос данных домов должен быть завершен не позднее 2023 года после расселения зарегистрированных граждан.

Дома, подлежащие сносу, находятся по следующим адресам: