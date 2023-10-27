В Сыктывкаре снесут сразу семь домов
- 13:00 27 октября
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Администрация столицы Коми опубликовала ряд постановлений, согласно которым несколько старых деревянных домов, признанных аварийными, будут снесены. Снос данных домов должен быть завершен не позднее 2023 года после расселения зарегистрированных граждан.
Дома, подлежащие сносу, находятся по следующим адресам:
- Улица Сплавная, дом 1.
- Улица Северная, дом 100.
- Поселок Верхний Мырты-Ю, улица Механизаторская, дом 1.
- Улица Водника, дом 21.
- Улица Озерная, дом 20.
- Поселок городского типа Верхняя Максаковка, улица Общественная, дом 6.
- Поселок городского типа Краснозатонский, улица Флотская, дом 9.
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывкар поручено организовать проведение мероприятий по сносу указанных домов после расселения всех зарегистрированных граждан и собственников жилых помещений в этих домах.
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