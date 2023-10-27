Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ
- 11:30 27 октября
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- Служба новостей
Планируемая к внедрению в России типовая государственная информационная система в сфере общего образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников, сообщил в пятницу замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске, пишет РИА Новости.
Он пояснил: необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, что можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа". При этом такая система должна содержать некое "новое качество".
"Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ ("Московская электронная школа"). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме", - рассказал Качанов.
Он подчеркнул, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным.
"Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, – это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему–то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно", - сказал заместитель министра.
Он также добавил, что в поправках к постановлению ФГИС "Моя школа" уже прописана возможность повсеместного использования информационной платформы "Сферум". Качанов отметил, что платформа - уже не эксперимент, а "состоявшаяся реальность"."Минпросвещения вместе нами и вместе с регионами ведет активную работу по внедрению. Сам по себе "Сферум" технически уже обеспечил подключение большинства региональных государственных информационных систем в сфере образования и регистрацию в системе педагогического состава и учеников. Теперь необходимо использовать саму по себе систему "Сферум", а не вводить параллельные чаты, ВКС и так далее", - добавил он.
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