Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних работ

Планируемая к внедрению в России типовая государственная информационная система в сфере общего образования должна предусмотреть автоматическую проверку выполнения домашнего задания школьников, сообщил в пятницу замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске, пишет РИА Новости. Он пояснил: необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, что можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа". При этом такая система должна содержать некое "новое качество".

"Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ ("Московская электронная школа"). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме", - рассказал Качанов.

Он подчеркнул, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным.

"Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, – это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему–то нигде не ставится во главу угла. Автоматическая проверка домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно", - сказал заместитель министра.