В Коми начинается осенний призыв в армию
- 11:00 27 октября
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- Служба новостей
Осенний призыв 2023 года в Республике Коми начнется 1 ноября. Военнослужащие, которые будут призваны на срочную военную службу, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Предыдущий призыв, проведенный в Республике Коми, был выполнен своевременно и в полном объеме, призвано и направлено более 1800 человек.
Подготовка к осеннему призыву включала изучение всех граждан, подлежащих призыву, создание призывных комиссий во всех муниципальных образованиях и подготовку сборного пункта для размещения и отправки призванных граждан. На сборном пункте будет проводиться медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан для определения их годности к военной службе.
Начало отправок воинских команд к месту прохождения военной службы запланировано на 9 ноября 2023 года. Срок службы по призыву составит 12 месяцев. Призывники из Республики Коми будут направлены в воинские части Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил и войск национальной гвардии.
Важно отметить, что военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут направляться в пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в зоны специальной военной операции или в регионы, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Для получения информации о призыве граждан на военную службу будет работать "Горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу" военного комиссариата Республики Коми. Также можно обратиться с вопросами на "прямую телефонную линию" Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1 октября 2023 года значительно возросли штрафы за правонарушения в области воинского учета как для призывников, так и для должностных лиц организаций. Юношам призывного возраста настоятельно рекомендуется ознакомиться со своими обязанностями по воинскому учету и исполнять их в полной мере.
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