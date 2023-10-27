В Коми начинается осенний призыв в армию

Осенний призыв 2023 года в Республике Коми начнется 1 ноября. Военнослужащие, которые будут призваны на срочную военную службу, не будут направляться в зону проведения специальной военной операции. Предыдущий призыв, проведенный в Республике Коми, был выполнен своевременно и в полном объеме, призвано и направлено более 1800 человек.

Подготовка к осеннему призыву включала изучение всех граждан, подлежащих призыву, создание призывных комиссий во всех муниципальных образованиях и подготовку сборного пункта для размещения и отправки призванных граждан. На сборном пункте будет проводиться медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор граждан для определения их годности к военной службе.